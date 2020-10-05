Дуглас Коста вернулся в «Баварию»

Бразильский полузащитник туринского «Ювентуса» Дуглас Коста перешёл в мюнхенскую «Баварию», сообщается на официальном сайте немецкого клуба. Мюнхенцы арендовали футболиста до лета 2021 года.

Коста ранее выступал за «Баварию» с 2015 по 2017 год. В составе мюнхенского клуба хавбек дважды становился чемпионом Германии.

«Я очень рад вернуться в «Баварию». Я прекрасно провёл время в Мюнхене с большим количеством побед. Уверен, что мы снова будем выигрывать трофеи», — сказал 30-летний Коста.

Коста перешёл в «Ювентус» летом 2017 года из «Баварии» на правах аренды за € 6 млн. Через год итальянский клуб выкупил трансфер футболиста за € 40 млн. В нынешнем сезоне 30-летний Коста провёл два матча в чемпионате Италии, проведя на поле в общей сложности 40 минут, и не отметился результативными действиями.