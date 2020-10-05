Адвокат избитого Широковым судьи: какие-то ребята из подворотни связывались с Никитой

Адвокат Александр Островский вместе с Артуром Рамазановым, представляющим интересы арбитра Никиты Данченкова, избитого Романом Широковым, поделился информацией о ходе дела.
«Широков сказал, чтобы уладить дело, этого должны хотеть обе стороны? Он должен возбуждать это желание. Роман — богатый человек, в чём тяжесть-то? Он получал миллионные гонорары. А сейчас лишат звания заслуженного мастера спорта, сядет в тюрьму или получит условный срок.
Я здесь выступаю в роли Добровинского. Говорю о том, что должны обратиться уважаемые люди, к которым Широков не относится. Сейчас продолжается следствие по возбуждённой статье. Одновременно подано заявление в СК о переквалификации дела.
Если Широков беспокоится о себе, то должен активно предпринимать какие-то меры. С нами никто не созванивался. Может, какие-то ребята из подворотни в самом начале с Никитой связывались. Я запретил с такими контактировать. Люди должны быть уважаемые. А какие-то неизвестные пытались держать Никиту за дурачка, писали ему», — сказал Островский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 5 октября 2020
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