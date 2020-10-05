Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Адвокат избитого Широковым судьи: какие-то ребята из подворотни связывались с Никитой

Адвокат избитого Широковым судьи: какие-то ребята из подворотни связывались с Никитой
Футбол / РПЛ 0

Адвокат Александр Островский вместе с Артуром Рамазановым, представляющим интересы арбитра Никиты Данченкова, избитого Романом Широковым, поделился информацией о ходе дела.

«Широков сказал, чтобы уладить дело, этого должны хотеть обе стороны? Он должен возбуждать это желание. Роман — богатый человек, в чём тяжесть-то? Он получал миллионные гонорары. А сейчас лишат звания заслуженного мастера спорта, сядет в тюрьму или получит условный срок.

Я здесь выступаю в роли Добровинского. Говорю о том, что должны обратиться уважаемые люди, к которым Широков не относится. Сейчас продолжается следствие по возбуждённой статье. Одновременно подано заявление в СК о переквалификации дела.

Если Широков беспокоится о себе, то должен активно предпринимать какие-то меры. С нами никто не созванивался. Может, какие-то ребята из подворотни в самом начале с Никитой связывались. Я запретил с такими контактировать. Люди должны быть уважаемые. А какие-то неизвестные пытались держать Никиту за дурачка, писали ему», — сказал Островский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Роман Широков — об избиении арбитра: надежды не доводить дело до суда пока нет
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020