Патрис Эвра: многим в «Манчестер Юнайтед» нужна хорошая пощёчина

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра поделился мнением о нынешней ситуации в стане «красных дьяволов».
«Я ничего не ждал от этого сезона. И это грустно, в том числе из-за тренера. Видимо, он будет следующим, кто покинет команду. Но как насчёт правления? Сколько тренеров уволили после Фергюсона? Это не выглядит как верное решение. Может, Сульшер — не тот, кто нужен „Манчестер Юнайтед“, а может, и тот. Но мы ничего не знаем о трансферах. Может быть, Сульшер просто марионетка. Он хочет видеть в команде такого футболиста, как Санчо, но руководство не считает нужным его покупать.
Что происходит с этим клубом? Человека вроде меня сложно сломать. Я не пропагандирую насилие, но многим в клубе нужна хорошая пощёчина», — приводит слова Эвра Sky Sports.
- 5 октября 2020
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