«Бавария» заключила контракт с защитником «Марселя»

«Бавария» на официальном сайте объявила о переходе защитника «Марселя» Буна Сарра. Контракт футболиста с мюнхенским клубом рассчитан до 2024 года.

«Буна Сарр — динамичный правый защитник, который отлично подходит нам. Я уверен, он поможет „Баварии“. В свои 28 лет он стабильный и опытный футболист, и мы считаем, что Буна продолжит развиваться в нашем клубе», — отметил спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич.

«Очень рад присоединиться к такому великому клубу, как „Бавария“. Моя мечта сбылась, я сделаю всё, что в моих силах, чтобы продолжить успешную историю этого клуба», — сказал Сарр.

Сарр выступал в составе «Марселя» с 2016 года. В минувшем сезоне защитник принял участие в 27 матчах французской Лиги 1, забил 1 гол и отдал 3 результативных передачи.