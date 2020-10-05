«Бавария» заключила контракт с защитником «Марселя»

«Бавария» на официальном сайте объявила о переходе защитника «Марселя» Буна Сарра. Контракт футболиста с мюнхенским клубом рассчитан до 2024 года.
«Буна Сарр — динамичный правый защитник, который отлично подходит нам. Я уверен, он поможет „Баварии“. В свои 28 лет он стабильный и опытный футболист, и мы считаем, что Буна продолжит развиваться в нашем клубе», — отметил спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич.
«Очень рад присоединиться к такому великому клубу, как „Бавария“. Моя мечта сбылась, я сделаю всё, что в моих силах, чтобы продолжить успешную историю этого клуба», — сказал Сарр.
Сарр выступал в составе «Марселя» с 2016 года. В минувшем сезоне защитник принял участие в 27 матчах французской Лиги 1, забил 1 гол и отдал 3 результативных передачи.
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