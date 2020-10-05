«Арсенал» объявил о переходе Маттео Гендузи в «Герту» на правах аренды

«Арсенал» на официальном сайте объявил о переходе полузащитника Маттео Гендузи в «Герту» на правах аренды. Арендное соглашение 21-летнего футболиста рассчитано до конца сезона-2020/2021.

Гендузи перешёл в «Арсенал» из «Лорьяна» в 2018 году. В составе лондонского клуба футболист завоевал Кубок Англии в сезоне-2019/2020. В составе «канониров» французский полузащитник провёл 82 матча, забил 1 гол и отдал 5 результативных передач. Ранее сообщалось об интересе к Гендузи со стороны «Манчестер Юнайтед», «Валенсии» и «Лиона».

Берлинская «Герта» набрала 3 очка в трёх матчах и занимает 13-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. Лидером соревнований является «РБ Лейпциг», в трёх встречах набравший 7 очков.