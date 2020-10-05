Экс-хавбек «Локомотива» и «Краснодара» Фернандеш стал игроком «Кайсериспора»
«Кайсериспор» на своём официальном сайте объявил о заключении контракта с бывшим полузащитником «Локомотива» и «Краснодара» Мануэлом Фернандешем. Соглашение 34-летнего футболиста с клубом рассчитано на два года. Ранее сообщалось, что Фернандеш будет получать в турецкой команде € 750 тыс. в год.
Мануэл Фернандеш выступал за «Локомотив» с 2014 по 2019 год. Летом у него завершился контракт с московским клубом и Мануэл стал свободным агентом. 2 сентября 2019 года португальский хавбек подписал с «Краснодаром» соглашение, рассчитанное до конца сезона-2019/2020. 23 июля текущего года этого года португалец покинул стан «быков». В начале сентября сообщалось, что полузащитник подпишет контракт с «Трабзонспором».
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