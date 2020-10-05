«Наполи» арендовал полузащитника «Челси» Бакайоко

Неаполитанский «Наполи» на своём официальном сайте объявил о переходе французского полузащитника лондонского «Челси» Тьемуэ Бакайоко. Клуб арендовал футболиста до лета 2021 года.

Фотографию можно посмотреть в официальном «твиттере» «Наполи».

В прошлом сезоне Бакайоко выступал за «Монако» на правах аренды. Хавбек принял участие в 20 матчах чемпионата Франции (все — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, отдал две результативные передачи, а также получил четыре жёлтые карточки и одну красную.

Бакайоко перешёл в «Челси» летом 2017 года из «Монако», сумма трансфера составила € 40 млн. Контракт 26-летнего хавбека с английским клубом действует до лета 2022 года. За сборную Франции сыграл один матч.