Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Наполи» арендовал полузащитника «Челси» Бакайоко

«Наполи» арендовал полузащитника «Челси» Бакайоко
Футбол / Англия 0

Неаполитанский «Наполи» на своём официальном сайте объявил о переходе французского полузащитника лондонского «Челси» Тьемуэ Бакайоко. Клуб арендовал футболиста до лета 2021 года.

Фотографию можно посмотреть в официальном «твиттере» «Наполи».

В прошлом сезоне Бакайоко выступал за «Монако» на правах аренды. Хавбек принял участие в 20 матчах чемпионата Франции (все — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, отдал две результативные передачи, а также получил четыре жёлтые карточки и одну красную.

Бакайоко перешёл в «Челси» летом 2017 года из «Монако», сумма трансфера составила € 40 млн. Контракт 26-летнего хавбека с английским клубом действует до лета 2022 года. За сборную Франции сыграл один матч.

«Настоящий вирус — это «Ювентус». Баннер фанатов «Наполи»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020