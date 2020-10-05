«Севилья» объявила о переходе защитника «Герты»
Нидерландский защитник «Герты» Карим Рекик перешёл в «Севилью», сообщает официальный сайт испанского клуба.
«Севилья» заплатила за футболиста € 4 млн. 25-летний Рекик подписал с севильским клубом соглашение, которое будет действовать до лета 2025 года.
Фотографию можно посмотреть в официальном «твиттере» «Севильи».
Рекик перешёл в «Герту» летом 2017 года из «Марселя». Сумма трансфера составила € 2,5 млн. В прошлом сезоне нидерландец принял участие в 14 матчах чемпионата Германии (все — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, а также забил один гол в собственные ворота. За сборную Нидерландов Рекик провёл один матч.
«Севилья», набрав в трёх матчах 7 очков, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Испании.
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