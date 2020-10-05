«Севилья» выразила готовность подписать уволенного маскота «Арсенала» Ганнерзавра

«Севилья» отреагировала на увольнение маскота лондонского «Арсенала» Ганнерзавра после 27 лет работы в клубе.

Пресс-служба испанского клуба ретвитнула пост коллег из УЕФА, которые задали вопрос: «Какого из игроков вы бы хотели, чтобы ваш клуб подписал сегодня?» В ответ на это севильцы в своём «твиттере» прикрепили фотографию Ганнерзавра.

Напомним, в костюме маскота лондонцев работал Джерри Куй, который на протяжении многих лет развлекал болельщиков красно-белых во время матчей. Талисман попал под сокращение расходов из-за финансового кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса.

«Севилья», набрав в трёх матчах 7 очков, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Сегодня, 5 октября, клуб подписал защитника Карима Рекика и нападающего Усмана Идрисси.