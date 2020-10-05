Экс-защитник «Зенита» Осорио перешёл в «Парму»

Защитник «Порту» Йордан Осорио, в минувшем сезоне выступавший на правах аренды за петербургский «Зенит», перешёл в «Парму», сообщает официальный сайт итальянского клуба. Контракт венесуэльского футболиста с «Пармой» рассчитан на четыре сезона, до 30 июня 2024 года.

Осорио перешёл в «Зенит» прошлым летом на правах аренды. В составе петербургского коллектива принял участие в 7 матчах Российской Премьер-Лиги, 5 встречах Лиги чемпионов и 4 играх Кубка России. С сине-бело-голубыми сделал золотой дубль на внутренней арене, завоевав титул чемпиона и Кубок. С 2017 года Йордан вызывается в сборную Венесуэлы. В августе текущего года стало известно, что «Зенит» и «Порту» не согласовали выкуп 26-летнего футболиста.