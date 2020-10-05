В АПЛ прошло очередное тестирование на коронавирус. Выявлено 9 новых случаев заражения
На официальном сайте английской Премьер-лиги были опубликованы результаты очередного этапа тестирования на коронавирус.
Новая волна проверок прошла с 28 сентября по 4 октября. На этот раз тестирование на наличие коронавирусной инфекции прошло 1587 человек, среди которых футболисты и сотрудники клубов. Результаты девяти тестов оказались положительными.
Напомним, в прошлом раунде проверок было выявлено десять случаев заражения коронавирусом. Это был наибольший показатель за всё время проведения тестирования в чемпионате Англии.
Сезон-2020/2021 в английской Премьер-лиге стартовал 12 сентября. После четырёх туров лидером соревнований является «Эвертон», набравший 12 очков. В прошлом сезоне чемпионом Англии стал «Ливерпуль».
- 5 октября 2020
-
22:15
-
22:11
-
21:58
-
21:48
-
21:37
-
21:36
-
21:26
-
21:23
-
21:09
-
21:04
-
21:04
-
20:39
-
20:37
-
20:33
-
20:15
-
20:12
-
20:08
-
19:52
-
19:36
-
19:24
-
19:16
-
19:09
-
18:58
-
18:52
-
18:44
-
18:37
-
18:33
-
18:31
-
18:14
-
18:10
-
18:06
-
17:59
-
17:48
-
17:43
-
17:39
Партнерский контент