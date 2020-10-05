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Егор Титов: мы разбаловали наших игроков. Давно пора вводить потолок зарплат

Егор Титов: мы разбаловали наших игроков. Давно пора вводить потолок зарплат
Футбол / РПЛ 0

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Егор Титов выразил мнение, что в чемпионате России необходимо вводить потолок зарплат.

«Учитывая зарплаты в России местных игроков, уехать может только тот, кто понимает, что главное — рост, а не деньги. Мы разбаловали наших игроков. Лимит на легионеров надо было отменить уже давно. Российский паспорт сейчас очень дорого стоит. Потому и получается, что россияне почти не представлены в европейских клубах. Для исправления ситуации нам давно пора вводить потолок зарплат, как в хоккее.

Могут ли стать показательными для молодых футболистов примеры Миранчука и Головина? Думаю, да. Недавно читал интервью Ромы Зобнина, он говорит, что готов на переезд даже на меньшие деньги. Хотелось бы верить, что многие искренне так думают», — приводят слова Титова «Известия».

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