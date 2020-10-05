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France Football номинировал 10 футболистов на звание лучшего защитника в истории

France Football номинировал 10 футболистов на звание лучшего защитника в истории
Футбол / Испания 0

Французское издание France Football номинировало 10 футболистов на звание лучшего защитника в истории.

В список претендентов на почётную награду вошли Франко Барези (Италия), Бобби Мур (Англия), Франц Беккенбауэр (Германия), Даниэль Пассарелла (Аргентина), Фабио Каннаваро (Италия), Маттиас Заммер (Германия), Марсель Десайи (Франция), Гаэтано Ширеа (Италия), Рональд Куман (Нидерланды) и Серхио Рамос (Испания).

Единственным действующим игроком из списка является Рамос, выступающий за мадридский «Реал». Защитник перешёл в «Королевский клуб» летом 2005 года из «Севильи». Сумма трансфера составила € 27 млн. В нынешнем сезоне 34-летний Рамос в четырёх матчах в Примере забил 1 мяч. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.

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