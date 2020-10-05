«Реал» вручил Бензема памятную футболку в честь 250 голов за клуб
Французский нападающий «Реала» Карим Бензема получил от «Королевского клуба» памятную футболку в честь 250 голов в составе «сливочных».
«Очень счастлив и горжусь своими голами. Также горжусь всеми своими действиями в составе „Реала“, так как это честь для меня. Собираюсь продолжать забивать голы», — сказал Бензема.
Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» испанского клуба.
Бензема перешёл в «Реал» летом 2009 года из «Лиона». Сумма трансфера составила € 35 млн. В нынешнем сезоне 32-летний форвард принял участие в четырёх матчах чемпионата Испании (все — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча и отдал одну результативную передачу. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.
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