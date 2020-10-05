Киевское «Динамо» попросило Виталия Кличко разрешить проведение матчей со зрителями

Киевское «Динамо» отправило письмо мэру Киева Виталию Кличко с просьбой разрешить проведение матчей со зрителями.



«Уважаемый Виталий Владимирович! „Динамо“ выражает вам уважение и благодарность за поддержку и развитие футбола на территории города, содействие приумножению многолетней футбольной славы „Динамо“ на отечественных и европейских спортивных аренах.



Как известно из официальных источников местной власти, техногенной комиссией КГГА, в порядке исключения, 02.10.2020 предоставлено разрешение Украинской ассоциации футбола (УАФ) на проведение трёх матчей национальной и молодёжной сборных страны в городе Киеве с участием ограниченного до 30% числа зрителей. Однако на сегодняшний день продолжает действовать решение № 56 той же комиссии от 18.08.2020 о запрете доступа зрителей во время проведения футбольных матчей в Киеве до стабилизации эпидемической ситуации.



Учитывая указанный факт, просим в рамках действующего законодательства и с учётом санитарно-эпидемической ситуации рассмотреть возможность пересмотра решения комиссии и разрешить доступ зрителей в установленной УЕФА квоте до 30% на трибуны „НСК Олимпийский“ во время матчей Лиги чемпионов УЕФА. Руководством и соответствующими службами „Динамо“ в случае принятия положительного решения по данному вопросу будут выполнены все требования специального медицинского протокола МОЗ Украины, УАФ и УЕФА, с целью сохранения здоровья и безопасности зрителей. Надеемся на понимание и благодарим за сотрудничество», — приводит текст письма Football.ua.