Киевское «Динамо» попросило Виталия Кличко разрешить проведение матчей со зрителями

Киевское «Динамо» отправило письмо мэру Киева Виталию Кличко с просьбой разрешить проведение матчей со зрителями.
«Уважаемый Виталий Владимирович! „Динамо“ выражает вам уважение и благодарность за поддержку и развитие футбола на территории города, содействие приумножению многолетней футбольной славы „Динамо“ на отечественных и европейских спортивных аренах.
Как известно из официальных источников местной власти, техногенной комиссией КГГА, в порядке исключения, 02.10.2020 предоставлено разрешение Украинской ассоциации футбола (УАФ) на проведение трёх матчей национальной и молодёжной сборных страны в городе Киеве с участием ограниченного до 30% числа зрителей. Однако на сегодняшний день продолжает действовать решение № 56 той же комиссии от 18.08.2020 о запрете доступа зрителей во время проведения футбольных матчей в Киеве до стабилизации эпидемической ситуации.
Учитывая указанный факт, просим в рамках действующего законодательства и с учётом санитарно-эпидемической ситуации рассмотреть возможность пересмотра решения комиссии и разрешить доступ зрителей в установленной УЕФА квоте до 30% на трибуны „НСК Олимпийский“ во время матчей Лиги чемпионов УЕФА. Руководством и соответствующими службами „Динамо“ в случае принятия положительного решения по данному вопросу будут выполнены все требования специального медицинского протокола МОЗ Украины, УАФ и УЕФА, с целью сохранения здоровья и безопасности зрителей. Надеемся на понимание и благодарим за сотрудничество», — приводит текст письма Football.ua.
- 5 октября 2020
-
23:35
-
23:31
-
23:21
-
23:20
-
23:00
-
22:54
-
22:33
-
22:27
-
22:15
-
22:11
-
21:58
-
21:48
-
21:37
-
21:36
-
21:26
-
21:23
-
21:09
-
21:04
-
21:04
-
20:39
-
20:37
-
20:33
-
20:15
-
20:12
-
20:08
-
19:52
-
19:36
-
19:24
-
19:16
-
19:09
-
18:58
-
18:52
-
18:44
-
18:37
-
18:33