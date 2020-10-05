Крис Смоллинг стал полноценным игроком «Ромы»
Пресс-служба римской «Ромы» на официальном сайте объявила о выкупе прав на 30-летнего защитника «Манчестер Юнайтед» Криса Смоллинга.
Итальянский клуб заплатил за футболиста € 15 млн. Смоллинг подписал с римлянами контракт до лета 2023 года.
«Все важные вещи в жизни никогда не даются легко. Голова и сердце всегда оставались в Риме», — сказал Смоллинг.
В прошлом сезоне Смоллинг выступал за «Рому» на правах аренды. Футболист принял участие в 30 матчах чемпионата Италии (29 — в основном составе), в которых стал автором трёх забитых мячей, отдал две результативные передачи, а также получил три жёлтые карточки. До перехода в «Манчестер Юнайтед» выступал за «Мейдстон Юнайтед» и «Фулхэм». За сборную Англии в 31 матче забил 1 мяч.
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