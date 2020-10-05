Касильяс: жаль, что карьера завершилась не так, как мне бы хотелось

Бывший игрок «Реала» Икер Касильяс признался, что решение о завершении профессиональной карьеры не было трудным.
«Принять решение о завершении карьеры было несложно, потому что оно зависело не от меня. Оно было навязано обстоятельствами, и у меня не было другого выбора, кроме как смириться. За несколько лет до сердечного приступа думал о том, каким может быть моё будущее. Конечно, с каждым годом я становился ближе к завершению карьеры, но всё завершилось не так, как мне бы хотелось. Это огорчает», — приводит слова Касильяса France Football.
Напомним, 4 августа испанец объявил о завершении профессиональной карьеры. Касильяс — воспитанник «Реала». Выступал за клуб с 1998 по 2015 год. В составе «сливочных» завоевал 18 трофеев, пять раз становился чемпионом Испании, а также завоевал два Кубка страны и три кубка Лиги чемпионов.
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