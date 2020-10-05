«МЮ» согласовал с «Аталантой» трансфер 18-летнего форварда. Он перейдёт в клуб в январе
«Манчестер Юнайтед» на официальном сайте объявил о договорённости с «Аталантой» о трансфере нападающего Амада Траоре.
18-летний форвард перейдёт в стан «красных дьяволов» в предстоящее зимнее трансферное окно. Перед этим Траоре должен согласовать условия личного контракта, пройти медицинский осмотр в английском клубе и получить разрешение на работу.
Траоре — воспитанник итальянской «Аталанты». В составе основной команды клуба из Бергамо ивуарийский нападающий дебютировал 27 октября 2019 года в матче Серии А с «Удинезе» (7:1). В дебютном матче Траоре забил гол. Амад — брат футболиста «Сассуоло» Хамеда Траоре.
«Манчестер Юнайтед» набрал 3 очка в 3 матчах и занимает 16-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
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