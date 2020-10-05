«МЮ» согласовал с «Аталантой» трансфер 18-летнего форварда. Он перейдёт в клуб в январе

«Манчестер Юнайтед» на официальном сайте объявил о договорённости с «Аталантой» о трансфере нападающего Амада Траоре.



18-летний форвард перейдёт в стан «красных дьяволов» в предстоящее зимнее трансферное окно. Перед этим Траоре должен согласовать условия личного контракта, пройти медицинский осмотр в английском клубе и получить разрешение на работу.

Траоре — воспитанник итальянской «Аталанты». В составе основной команды клуба из Бергамо ивуарийский нападающий дебютировал 27 октября 2019 года в матче Серии А с «Удинезе» (7:1). В дебютном матче Траоре забил гол. Амад — брат футболиста «Сассуоло» Хамеда Траоре.

«Манчестер Юнайтед» набрал 3 очка в 3 матчах и занимает 16-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.