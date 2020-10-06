Диего Лаксальт, которым интересовались «Спартак» и «Локомотив», перешёл в «Селтик»

Пресс-служба шотландского «Селтика» на официальном сайте объявила о переходе уругвайского защитника «Милана» Диего Лаксальта. Клуб из Глазго арендовал футболиста до лета 2021 года. Сообщалось, что 27-летним игроком интересуются московские «Спартак» и «Локомотив».

Фотографию можно посмотреть в официальном «твиттере» шотландского клуба.

Лаксальт перешёл в «Милан» летом 2018 года из «Дженоа». Сумма трансфера составила € 14,9 млн. В первой половине прошлого сезона 27-летний уругваец выступал за «Торино» на правах аренды, а затем вернулся в «Милан». В сумме защитник принял участие в 20 матчах чемпионата Италии (пять — в основном составе), в которых стал автором одной результативной передачи, а также получил четыре жёлтые карточки.