Сульшер — о Кавани: молодёжь «МЮ» сможет поучиться у одного из лучших бомбардиров Европы

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал переход нападающего Эдинсона Кавани в стан «красных дьяволов».



«Эдинсон — опытный профессионал, который всегда делает всё для своей команды. Его показатели результативности за клуб и сборную просто фантастические. Мы рады, что он теперь с нами.



Думаю, Кавани привнесёт в нашу команду энергию, силу, лидерство и отличный менталитет, но, что более важно, он принесёт голы. До сих пор его карьера была блестящей, он завоёвывал трофеи почтив каждом клубе, за который играл. Ему есть что сказать на высоком уровне. Молодые игроки смогут поучиться у одного из лучших бомбардиров Европы последнего десятилетия. Это фантастика», — приводит слова Сульшера официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Эдинсон Кавани стал игроком «Манчестер Юнайтед»