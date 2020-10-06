Тео Уолкотт перешёл в «Саутгемптон»

Пресс-служба «Саутгемптона» на официальном сайте объявила о переходе нападающего «Эвертона» Тео Уолкотта. «Святые» арендовали футболиста до лета 2021 года.

31-летний Уолкотт является воспитанником «Саутгемптона». В 2006 году он покинул клуб в возрасте 16 лет и перешёл в лондонский «Арсенал» за € 10,5 млн.

«У меня было несколько предложений от других клубов, но как только на меня вышел «Саутгемптон», то я сразу принял решение. Я, наверное, заплачу, когда выйду на поле в составе „Саутгемптона“, так как это много для меня значит. Я уверен, что сделал правильный выбор», — сказал Уолкотт.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Саутгемптона».

Уолкотт перешёл в «Эвертон» в январе 2018 года из «Арсенала» за € 22,5 млн. В прошлом сезоне форвард провёл 25 матчей в чемпионате Англии, забил два гола и отдал три результативные передачи.