«Спартаку» грозит штраф от РФС за количество болельщиков на матче с «Зенитом»

Московскому «Спартаку» грозит штраф из-за возможного нарушения дисциплинарного регламента РФС. Об этом «Чемпионату» сообщили два источника в российском футболе, не связанных друг с другом.

Согласно регламенту РПЛ, с 1 августа 2020 года на матчи Российской Премьер-Лиги допускается 50% зрителей от вместимости стадиона, а с 26 сентября возможно присутствие 5% болельщиков гостевой команды.



На официальном сайте Российской Премьер-Лиги сообщается, что на матче «Спартак» – «Зенит» присутствовало 17 150 зрителей. «Болельщиков, конечно, было больше», – сказал «Чемпионату» один из источников, отметив, что клуб могут наказать за несоблюдение санитарных норм.



Сразу после матча генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов ответил на предположения журналистов о том, что на матче присутствовало большее количество зрителей, чем разрешено регламентом: «Просто всё было так громко и красиво, поэтому казалось, что (болельщиков. – Прим. «Чемпионата») так много».

Вместимость «Открытие Арены – 45360» Фото: Григорий Телингатер

Другой собеседник «Чемпионата» в РФС рассказал, что клуб могут оштрафовать за нарушение социальной дистанции, а также за превышение допустимого числа болельщиков, если в рапорте делегата матча было указано о превышении зрителей на матче. «Клубу может грозить денежный штраф в соответствии с 111-й статьёй дисциплинарного регламента РФС.», — добавил собеседник.



Оба источника «Чемпионата» отметили, что наказание может последовать не сразу и не после ближайшего КДК РФС. При рассмотрении этоого вопроса комитет может использовать в качестве доказательств не только официальный рапорт делегата матча, но и материалы в СМИ, заявили собеседники.



Пресс-служба «Спартака» отказалась комментировать возможный штраф клубу.