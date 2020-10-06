Полузащитник «Барселоны» Рафинья стал игроком «ПСЖ»

Французский «Пари Сен-Жермен» на официальном сайте объявил о переходе 27-летнего атакующего полузащитника «Барселоны» Рафиньи Алькантары.

Публикация доступна в «твиттере» «ПСЖ».

Формула и сумма сделки не раскрывается сторонами. Некоторые СМИ ранее сообщали о возможности перехода игрока на правах свободного агента. Французский клуб объявил, что заключил контракт с игроком до 30 июня 2023 года.



Рафинья Алькантара — воспитанник «Барселоны», попал в систему клуба в 2007 году, став обладателем Лиги чемпионов (2015) и трёхкратным победителем чемпионата Испании (201, 2016, 2019) в составе сине-гранатовых. Сезон-2019/2020 провёл в «Сельте» на правах аренды. Бразилец сыграл 33 матча, забил четыре мяча и отдал две результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Рафиньи в € 9,5 млн.