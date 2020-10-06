Артета прокомментировал переход Парти из «Атлетико» в «Арсенал»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета выразил мнение о переходе 27-летнего ганского полузащитника мадридского «Атлетико» Томаса Парти.

«Мы некоторое время наблюдали за Томасом, поэтому теперь мы рады добавить в нашу команду такого высококлассного игрока. Он динамичный полузащитник с большой энергией. Томас имеет большой опыт выступлений в одном из лучших клубов Испании, играющем на высшем уровне в Ла Лиге и Лиге чемпионов.



Мы очень впечатлены его отношением и подходом к игре. Томас — умный футболист, и мы с нетерпением ждём, когда он интегрируется в нашу систему и внесёт свой вклад в прогресс, которого мы добиваемся в клубе», — приводятся слова Артеты на официальном сайте лондонского «Арсенала».



Напомним, что «Арсенал» активировал опцию выкупа игрока за € 50 млн, а сам игрок уже выбрал для выступления за лондонский клуб 18-й номер.