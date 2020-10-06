«Эвертон» арендовал у «Ромы» вратаря Робина Ольсена

Английский «Эвертон» арендовал у итальянской «Ромы» 30-летнего шведского вратаря Робина Ольсена, сообщается на официальном сайте «ирисок».

Срок арендного соглашения составляет 1 год без права выкупа. Игрок сборной Швеции стал шестым игроком клуба, подписавшим это трансферное окно. Ранее «Эвертон» заключил сделки с защитником Нильсом Нкунку и Беном Годфри, полузащитниками Алланом, Абдулаем Дукуру и Хамесом Родригесом.



Робин Ольсен стал игроком «Ромы» в 2018 году, перейдя из датского «Копенганена» за € 9 млн. За итальянский клуб он провёл 35 встреч, в которых пропустил 58 мячей и отыграл 7 игр на ноль. Прошлый сезон он провёл в аренде в «Кальяри».

«Эвертон» набрал 12 очков в четырёх матчах и занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.