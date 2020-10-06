«Добро пожаловать». Денис Черышев прибыл в расположение сборной России

29-летний российский полузащитник испанской «Валенсии» Денис Черышев прибыл в расположение сборной России для подготовки к контрольной игре со сборной Швеции и матчам группового этапа Лиги наций УЕФА с Турцией и Венгрией, сообщает пресс-служба национальной команды в «Твиттере».

«Добро пожаловать, Денис», — гласит сообщение сборной России в «Твиттере».

Публикация доступна в «твиттере» сборной России.

В текущем сезоне Денис Черышев лишь один раз вышел на замену в составе «Валенсии», проведя на поле 17 минут и не отметившись результативными действиями.

Встреча Россия — Швеция состоится 8 октября. Начало встречи — в 19:15 мск. Матч пройдёт в Москве на «ВЭБ-Арене».

Матчи группового этапа Лиги наций УЕФА со сборными Турции и Венгрии пройдут на стадионе «ВТБ Арена». Встреча с турецкой национальной командой состоится 11 октября, а матч с венгерской сборной — 14 октября. Обе встречи начнутся в 21:45 мск.



Напомним, в предыдущую паузу на международные матчи сборная России одержала две победы в Лиге наций УЕФА. Подопечные Станислава Черчесова сначала на своём поле переиграли Сербию (3:1), а затем на выезде Венгрию (3:2).