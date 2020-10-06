«Челси», «МС» и «Барселона» потратили больше всех в Европе по итогам трансферного окна

В ночь с 5 на 6 октября в большинстве лучших европейских чемпионатов завершилось трансферное окно. Лидерами по тратам по его итогам стали «Челси» (€ 247,2 млн), «Манчестер Сити» (€ 156,8 млн) и «Барселона» (€ 124 млн), потратившие в сумме € 528 млн.
Безусловным лидером Европы по затратам в прошедший период регистрации новых игроков стал лондонский «Челси», который вложил € 271 млн на покупку 7 игроков – это Кай Хаверц («Байер», € 80 млн), Тимо Вернер («РБ Лейпциг», € 53 млн), Бен Чилвел («Лестер», € 50,2 млн), Хаким Зиеш («Аякс», € 40 млн) и Эдуард Менди («Ренн», € 24 млн), а также Маланг Сарр и Тьяго Силва, перешедшие в качестве свободных агентов.
Среди неожиданных итогов трансферного окна можно отметить траты португальской «Бенфики» и итальянской «Пармы» — € 98,5 млн и € 76,4 млн соответственно.
Наиболее потратившимся клубом из РПЛ является московский ЦСКА, занимающий в общемировом рейтинге 40-е место. «Армейцы» потратили на Чидера Эджуке («Херенвен», € 11,5 млн), Адольфо Гайча («Сан-Лоренцо», € 8.5 млн), Бруно Фукса («Интернасьонал», € 8 млн) и Бахтийора Зайнутдинова («Ростов», € 2 млн) в общей сложности € 30 млн, а средний возраст новичков составил 21 год.
Однако, отметим, что трансферное окно в России закрывается 17 октября.
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