«Барселона», «Наполи» и «Аякс» — лидеры по продажам по итогам трансферного окна в Европе

«Барселона», «Наполи» и «Аякс» стали лидерами по продажам по итогам трансферного окна в Европе, завершившегося в ночь с 5 на 6 октября.

«Барселона», продав 6 игроков, заработала € 126,5 млн. Каталонцы продали Артура в «Ювентус» за € 72 млн, Нелсона Семеду в «Вулверхэмптон» за € 30 млн, Карлеса Переса в «Рому» за € 11 млн, Марка Кукурелью в «Хетафе» за € 10 млн, Ивана Ракитича в «Севилью» за € 1,5 млн и отдали в платную аренду «Бенфике» за € 2 млн Жан-Клера Тодибо.

«Наполи» удалось продать 11 игроков на сумму € 114,48 млн, а амстердамскому «Аяксу» 4 футболистов на € 101 млн.

Отметим, что по чистой полученной прибыли в Европе лидирует леверкузенский «Байер», имеющий положительный сальдо в € 64 млн, следом за ним идут «Аякс» (€ 60,25 млн) и французский «Лилль» (€ 53,7 млн).