Трансфер Дембеле в «МЮ» сорвался

Переход французского полузащитника «Барселоны» Усмана Дембеле в английский «Манчестер Юнайтед» не состоялся.

Как сообщает The Athletic, руководство «МЮ» хотело взять игрока в аренду, в то время как в «Барсе» рассматривали только вариант с продажей. Ближе к закрытию трансферного окна в «Барселоне» согласились на аренду, но лишь с тем условием, что Дембеле продлит контракт с каталонцами на год — этого не произошло, и трансфер не состоялся.

Дембеле перешёл в «Барселону» летом 2017 года из дортмундской «Боруссии». Сумма трансфера составила € 138 млн. В прошлом сезоне француз принял участие в пяти матчах чемпионата Испании (три — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, а также получил одну жёлтую и одну красную карточки. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.