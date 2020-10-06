Трансфер Дембеле в «МЮ» сорвался

Переход французского полузащитника «Барселоны» Усмана Дембеле в английский «Манчестер Юнайтед» не состоялся.
Как сообщает The Athletic, руководство «МЮ» хотело взять игрока в аренду, в то время как в «Барсе» рассматривали только вариант с продажей. Ближе к закрытию трансферного окна в «Барселоне» согласились на аренду, но лишь с тем условием, что Дембеле продлит контракт с каталонцами на год — этого не произошло, и трансфер не состоялся.
Дембеле перешёл в «Барселону» летом 2017 года из дортмундской «Боруссии». Сумма трансфера составила € 138 млн. В прошлом сезоне француз принял участие в пяти матчах чемпионата Испании (три — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, а также получил одну жёлтую и одну красную карточки. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.
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