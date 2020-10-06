На звание лучшего левого защитника в истории претендуют Марсело, Мальдини и Роберто Карлос

Журналисты французского издания France Football назвали список из 10 игроков, которые претендуют на звание лучшего левого защитника в истории футбола.

Журнал отобрал следующих игроков: Андреас Бреме (Германия), Руд Крол (Нидерланды), Пауль Брайтнер (Германия), Паоло Мальдини (Италия), Антонио Кабрини (Италия), Марсело (Бразилия), Джачинто Факкетти (Италия), Нилтон Сантос (Бразилия), Жуниор (Бразилия), Роберто Карлос (Бразилия).

France Football составляет символическую сборную из лучших игроков десятилетия, полностью её состав будет опубликован в декабре. Сборная составляется по схеме 3-4-3, а её состав определяет жюри премии «Золотой мяч», церемония вручения которой в 2020 году отменена из-за пандемии коронавируса.