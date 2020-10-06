«Арсенал» отдал Лукаса Торрейру в аренду «Атлетико»

Полузащитник лондонского «Арсенала» Лукас Торрейра будет в ближайшие месяцы выступать за мадридский «Атлетико».



Как сообщает пресс-служба «канониров», 24-летний уругвайский футболист присоединился к «матрасникам» на правах аренды, рассчитанной до конца нынешнего сезона. При этом не уточняется, включает ли договор опцию последующего выкупа.



Торрейра перешёл в «Арсенал», с которым впоследствии завоевал Кубок Англии, летом 2018 года из «Сампдории». Сумма трансфера составила примерно € 30 млн. В начале карьеры Лукас защищал цвета «Пескары». В национальную команду Уругвая вызывается с 2018 года.



Ранее «Арсенал» выкупил у «Атлетико» хавбека Томаса Парти, выплатив сумму отступных, которая составляла € 50 млн.

Главные переходы последнего дня трансферного окна в Европе Кто разозлил Диего Симеоне?