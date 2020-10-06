Дест: понятия не имею, что сказал мне Месси, но встреча с ним была особенной

Новичок «Барселоны», защитник Сержиньо Дест рассказал о первой встрече с капитаном команды Лионелем Месси.

«Я сразу увиделся со всеми, включая Месси. Аргентинец не говорит по-английски, но встреча с ним была особенной. Честно говоря, я понятия не имею, что он мне сказал, но мы оба улыбаемся друг другу. Всё будет хорошо», — цитирует Деста AS.

Сумма трансфера Деста составила € 21 млн плюс € 5 млн в виде бонусов. Контракт 19-летнего футболиста с каталонским клубом рассчитан до 2025 года, сумма отступных — € 400 млн.



Дест — воспитанник академии «Аякса». За основную команду амстердамцев дебютировал в 2019 году. В прошлом сезоне защитник провёл 36 матчей, забил 2 гола и отдал 6 результативных передач. Сержиньо вызывается в сборную США, в составе которой провёл 3 встречи и отдал 1 результативную передачу. Игрок уже успел дебютировать за «Барселону» в матче с «Севильей» (1:1).