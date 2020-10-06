Бувач: хотел, чтобы «Динамо» подписало Кокорина. Не знаю, что произошло

Спортивный директор московского «Динамо» Желько Бувач рассказал о несостоявшемся возвращении в клуб нападающего Александра Кокорина минувшим летом.



«Я хотел, чтобы мы взяли Кокорина. Не знаю, что произошло. То ли мы объявились слишком поздно, то ли ему предложили больше денег, но он решил перейти в «Спартак», — сказал Бувач в ролике на канале Нобеля Арустамяна в YouTube.



Кокорин начинал в «Динамо» профессиональную карьеру и выступал за клуб с 2008 по 2013 и с 2013 по 2015 год. Между этими периодами состоялся его переход в «Анжи», за который он не провёл ни одного матча. Из стана бело-голубых Александр впоследствии перебрался в «Зенит», цвета которого защищал до 2019 года. Во второй половине прошлого сезона 29-летний форвард играл на правах аренды за «Сочи», а летом, когда истёк его контракт с петербургским клубом, перебрался на правах свободного агента в «Спартак».

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