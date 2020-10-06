«Зенит» объявил о продаже Ригони в «Эльче». Испанский клуб сообщал об аренде

«Зенит» на своём официальном сайте объявил о полноценной продаже аргентинского нападающего Эмилиано Ригони в «Эльче». Испанский клуб в свою очередь ранее объявил, что 27-летний форвард перешёл в команду на правах аренды на один сезон.
Отметим, что контракт Ригони с «Зенитом» был рассчитан до 2021 года.
Ригони перешёл в «Зенит» в 2017 году из «Индепендьенте» за € 9 млн. За время в стане сине-бело-голубых аргентинец уходил в аренду в «Аталанту» и «Сампдорию». В нынешнем сезоне 27-летний форвард провёл 7 матчей в Российской Премьер-Лиге и не отметился результативными действиями.
Всего в составе клуба из Санкт-Петербурга Ригони отыграл 62 встречи, в которых забил 12 голов и отдал 9 результативных передач.
По итогам 3 туров чемпионата Испании «Эльче» занимает в турнирной таблице 16-е место, набрав 4 очка.
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