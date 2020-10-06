Воспитанник «Барселоны» Деулофеу перешёл в «Удинезе»

Нападающий «Уотфорда» Жерар Деулофеу проведёт ближайшие несколько месяцев в «Удинезе», сообщает пресс-служба итальянского клуба.
26-летний испанский футболист присоединился к команде из Удине на правах аренды, рассчитанной до конца нынешнего сезона.
Деулофеу является воспитанником «Барселоны», в систему которой попал в 2003 году. Из каталонского клуба уходил в аренду в «Эвертон» и «Севилью», а в 2015 году вновь отправился в ливерпульскую команду, но уже на постоянной основе. Проведя часть сезона-2016/2017 в аренде в «Милане», вернулся в «Барселону», однако уже через полгода ушёл в «Уотфорд» на правах аренды. Летом 2018 года английский клуб выкупил игрока.
В прошлом сезоне форвард провёл 28 матчей в английской Премьер-лиге, забил 4 гола (1 – с пенальти) и отдал 5 результативных передач. Из-за травмы колена не играл с начала марта.
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