Президент Серии А заразился коронавирусом

Президент итальянской Серии А Паоло Даль Пино заразился коронавирусом, сообщает La Repubblica.

Сообщается, что руководитель лиги находится дома в изоляции, симптомы отсутствуют. Даль Пино будет следовать всем нормам, изложенным в протоколе о состоянии здоровья. В понедельник, 5 октября, Паоло провёл встречу с министром спорта Италии Винченцо Спадафорой. Несмотря на отрицательный результат теста чиновника, Спадафоро также решил самоизолироваться.

Ранее заместитель министра здравоохранения Италии Сандра Дзампа, которая курирует департамент по вопросам COVID-19, призвала приостановить розыгрыш Серии А из-за 14 положительных случаев заболевания коронавирусом в «Дженоа». Напомним, в этот клуб накануне перешёл форвард «Ростова» Эльдор Шомуродов.