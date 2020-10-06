Дмитрий Баринов прибыл на базу сборной России и сфотографировался с командой

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов, который продолжает восстановление после тяжёлой травмы, приехал на базу национальной команды в Новогорске.
«Сегодня с нами Дима Баринов», — написала пресс-служба сборной.
Затем команда вместе с Бариновым сделала общее фото.
Фото и видео можно посмотреть в «твиттере» сборной России.
В матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (1:2) 23 августа полузащитник получил повреждение и был заменён. Медицинское обследование выявило у Баринова разрыв «крестов». 28 августа полузащитник московского «Локомотива» перенёс операцию на крестообразной связке колена в одной из клиник Рима (Италия).
Встреча Россия — Швеция состоится 8 октября. Начало встречи — в 19:15 мск. Матч пройдёт в Москве на «ВЭБ-Арене».
Матчи группового этапа Лиги наций УЕФА со сборными Турции и Венгрии пройдут на стадионе «ВТБ Арена». Встреча с турецкой национальной командой состоится 11 октября, а матч с венгерской сборной — 14 октября. Обе встречи начнутся в 21:45 мск.
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