Сын Зидана бесплатно перешёл из «Реала» в «Райо Вальекано»
Вратарь Лука Зидан, сын главного тренера мадридского «Реала» Зинедина Зидана, продолжит карьеру в «Райо Вальекано», сообщает пресс-служба клуба.
В новую команду 22-летний футболист перебрался из «Королевского клуба» на правах свободного агента и подписал контракт, рассчитанный до лета 2022 года.
Лука Зидан прошёл через молодёжные команды «Реала», а в начале 2019 года присоединился к основе «сливочных». Прошлы сезон голкипер провёл на правах аренды в «Расинге», в составе которого принял участие в 33 матчах Сегунды и пропустил 42 мяча, а также получил 3 жёлтые карточки.
Напомним, у Зинедина Зидана четыре сына, и все – футболисты. Старший – Энцо, выступающий на позиции полузащитника, в настоящее время пребывает в статусе свободного агента.
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