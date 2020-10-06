Сын Зидана бесплатно перешёл из «Реала» в «Райо Вальекано»

Вратарь Лука Зидан, сын главного тренера мадридского «Реала» Зинедина Зидана, продолжит карьеру в «Райо Вальекано», сообщает пресс-служба клуба.



В новую команду 22-летний футболист перебрался из «Королевского клуба» на правах свободного агента и подписал контракт, рассчитанный до лета 2022 года.



Лука Зидан прошёл через молодёжные команды «Реала», а в начале 2019 года присоединился к основе «сливочных». Прошлы сезон голкипер провёл на правах аренды в «Расинге», в составе которого принял участие в 33 матчах Сегунды и пропустил 42 мяча, а также получил 3 жёлтые карточки.



Напомним, у Зинедина Зидана четыре сына, и все – футболисты. Старший – Энцо, выступающий на позиции полузащитника, в настоящее время пребывает в статусе свободного агента.

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