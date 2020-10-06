«Реал» впервые за 40 лет не подписал ни одного игрока в летнее трансферное окно

Мадридский «Реал» впервые за 40 лет не подписал ни одного футболиста в летнее трансферное окно, сообщает AS.

После аренды в стан «сливочных» вернулись голкипер Андрей Лунин («Овьедо»), защитник Альваро Одриосола («Бавария») и полузащитник Мартин Эдегор («Реал Сосьедад»). Новых трансферов клуб не проводил.

Мадридский «Реал» по итогам четырёх туров чемпионата Испании находится на первой строчке в турнирной таблице с 10 очками в активе. У подопечных Зинедина Зидана имеется матч в запасе, так как его команда начала сезон позже остальных из-за участия в еврокубках.

В минувшем сезоне испанской Примеры «Реал» стал чемпионом. «Сливочные» набрали 87 очков и опередили идущую следом «Барселону» на пять очков.