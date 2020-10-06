Шакири заразился коронавирусом. Это третий игрок «Ливерпуля» с положительным тестом

Полузащитник «Ливерпуля» Шердан Шакири заразился коронавирусом, сообщается на сайте швейцарского футбольного союза.



Прибыв в расположение национальной команды, 28-летний хавбек прошёл тест на наличие инфекции, который дал положительный результат. В настоящее время Шердан изолирован от партнёров по сборной.



Шакири стал уже третьим футболистом главной команды «Ливерпуля», у которого был выявлен коронавирус. Ранее из-за заражения из строя красных выбыли новичок команды полузащитник Тьяго Алькантара и нападающий Садио Мане. В начале сентября также сообщалось, что инфекция была выявлена у другого новобранца мерсисайдцев защитника Костаса Цимикаса, однако эта информация так и не была подтверждена официально.



Из-за COVID-19 Шакири не поможет сборной Швейцарии в товарищеском матче с Хорватией, который состоится завтра, 7 октября, а также пропустит встречи с Испанией (10 октября) и Германией (13 октября) в Лиге наций.

«Ливерпуль» пропустил 7 (семь)! Такого позора у Клоппа в Англии ещё не было «Астон Вилла» разорвала оборону чемпиона Англии.