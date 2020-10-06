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Шакири заразился коронавирусом. Это третий игрок «Ливерпуля» с положительным тестом

Шакири заразился коронавирусом. Это третий игрок «Ливерпуля» с положительным тестом
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Ливерпуля» Шердан Шакири заразился коронавирусом, сообщается на сайте швейцарского футбольного союза.

Прибыв в расположение национальной команды, 28-летний хавбек прошёл тест на наличие инфекции, который дал положительный результат. В настоящее время Шердан изолирован от партнёров по сборной.

Шакири стал уже третьим футболистом главной команды «Ливерпуля», у которого был выявлен коронавирус. Ранее из-за заражения из строя красных выбыли новичок команды полузащитник Тьяго Алькантара и нападающий Садио Мане. В начале сентября также сообщалось, что инфекция была выявлена у другого новобранца мерсисайдцев защитника Костаса Цимикаса, однако эта информация так и не была подтверждена официально.

Из-за COVID-19 Шакири не поможет сборной Швейцарии в товарищеском матче с Хорватией, который состоится завтра, 7 октября, а также пропустит встречи с Испанией (10 октября) и Германией (13 октября) в Лиге наций.

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