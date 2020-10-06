Суарес был приоритетной целью для Тухеля, но «ПСЖ» не купил форварда

Нападающий мадридского «Атлетико» Луис Суарес мог оказаться в «Пари Сен-Жермен», его хотел приобрести главный тренер парижан Томас Тухель, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Telefoot.

По информации источника, специалист обозначил 33-летнего уругвайского форварда как приоритетную цель в летнее трансферное окно, однако «Барселона» не получила от «ПСЖ» конкретного предложения. Тухель раскритиковал работу клуба на трансферном рынке. Спортивному директору Леонардо не понравились высказывания наставника команды.

Напомним, что после весьма неудачного старта в чемпионате Франции в сезоне-2020/2021, когда в двух первых турах «ПСЖ» потерпел два поражения – в играх с «Лансом» (0:1) и «Марселем» (0:1), сейчас команда Томаса Тухеля набрала ход, одержав четыре победы кряду – над «Мецем» (1:0), «Ниццей» (3:0), «Реймсом» (2:0) и «Анже» (6:1). В турнирной таблице Лиги 1 «ПСЖ» располагается на четвёртом месте, уступая «Ренну» 2 очка.