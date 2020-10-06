Хавбек «Ростова» стал игроком норвежского клуба

Шведский полузащитник «Ростова» Антон Салетрос стал игроком «Сарпсборг 08», сообщает официальный сайт норвежского клуба.

24-летний хавбек подписал контракт с клубом на два с половиной года. Минувший сезон он провёл в норвежской команде на правах аренды.

«Этой весной в „Сарпсборге“ мне очень понравилось, и я всё ещё чувствую, что мне есть что доказать. Я хочу помочь команде занять лидирующие позиции в элитной серии и выйти в Лигу Европы», — прокомментировал свой переход Антон.

Салетрос перешёл в «Ростов» из шведского АИК. Полузащитник также выступал за венгерский «Уйпешт» в 2017 году. Из «Ростова» он уходил в аренду в АИК и «Сарпсборг». В минувшем сезоне Высшей лиги Норвегии Салетрос провёл 10 матчей, в которых отдал две голевые передачи.