Александр Кокорин приобрёл автомобиль «Ока» ради красивых номеров

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин купил автомобиль «Ока», чтобы заполучить красивый госномер, сообщает телеграм-канал Baza.
По информации источника, Кокорин приобрёл транспортное средство 2003 года выпуска в июне этого года. Номер автомобиля — О 009 РР (Александр выступает под девятым номером). Отмечается, что их он поставил на свой новый «роллс-ройс».
До Кокорина «Окой» владела супруга полузащитника «Ростова» Павла Мамаева Алана. Она покупала автомобиль, чтобы получить номер М 017 АМ.
Как сообщает Baza, этот автомобиль за три года был перерегистрирован более 60 раз. Кроме Кокорина и Мамаева это делала, например, мама вратаря «Зенита» Андрея Лунёва, чтобы получить красивые номера для своего сына, а также перерегистрацию проходил капитан сине-бело-голубых Артём Дзюба — в 2019 году он выбрал номера Т 022 ОР (Артём выступает под 22-м номером).
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