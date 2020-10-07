Превратим слова в реальные дела. «Чемпионат» поддерживает проект Доброшрифт

7 октября 2020 года — Всемирный день поддержки людей с церебральным параличом. В нашей стране эта дата стала особой благодаря проекту #Доброшрифт.
В России тысячи детей с ДЦП нуждаются в постоянной комплексной реабилитации. Для них написание даже одной буквы требует серьезных усилий. В прошлом году 33 ребёнка с ДЦП — подопечные благотворительного фонда «Подарок Ангелу» — написали буквы и цифры, из которых профессиональные дизайнеры собрали уникальный Доброшрифт.
Доброшрифт – символ внимания и заботы о людях с серьезными двигательными проблемами
«Чемпионат» поддерживает проект Доброшрифт и фонд «Подарок Ангелу». Мы объединяем усилия, чтобы привлечь внимание к поддержке детей с ДЦП и подарить им шанс на реабилитацию. Превратим слова в реальные дела!
- 17 миллионов человек по всему миру живут с ДЦП
- Еще около 100 миллионов тесно связаны с ребенком с таким диагнозом
- Церебральный паралич — это наиболее распространенная причина инвалидности в детском возрасте
Узнайте больше на Доброшрифт.ру
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