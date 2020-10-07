Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Превратим слова в реальные дела. «Чемпионат» поддерживает проект Доброшрифт

Доброшрифт
Превратим слова в реальные дела. «Чемпионат» поддерживает проект Доброшрифт
Футбол / Прочие турниры

7 октября 2020 года — Всемирный день поддержки людей с церебральным параличом. В нашей стране эта дата стала особой благодаря проекту #Доброшрифт.

В России тысячи детей с ДЦП нуждаются в постоянной комплексной реабилитации. Для них написание даже одной буквы требует серьезных усилий. В прошлом году 33 ребёнка с ДЦП — подопечные благотворительного фонда «Подарок Ангелу» — написали буквы и цифры, из которых профессиональные дизайнеры собрали уникальный Доброшрифт.

Доброшрифт – символ внимания и заботы о людях с серьезными двигательными проблемами
«Чемпионат» поддерживает проект Доброшрифт и фонд «Подарок Ангелу». Мы объединяем усилия, чтобы привлечь внимание к поддержке детей с ДЦП и подарить им шанс на реабилитацию. Превратим слова в реальные дела!

  • 17 миллионов человек по всему миру живут с ДЦП
  • Еще около 100 миллионов тесно связаны с ребенком с таким диагнозом
  • Церебральный паралич — это наиболее распространенная причина инвалидности в детском возрасте

Узнайте больше на Доброшрифт.ру

Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020