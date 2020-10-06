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«Он сказал, что зарабатывает в день столько же, сколько я за год». Гонсалес — о Неймаре

«Он сказал, что зарабатывает в день столько же, сколько я за год». Гонсалес — о Неймаре
Футбол / Франция 0

Защитник «Марселя» Альваро Гонсалес рассказал о стычке с нападающим «Пари Сен-Жермен» Неймаром в концовке матча третьего тура чемпионата Франции.

«Я был лучше его в той игре. Он был бессилен. Неймар не заслуживает моего уважения. Он сказал, что зарабатывает в день столько же, сколько я за год, и это правда. Я ответил ему, что счастлив и со своей зарплатой», — цитирует Гонсалеса журналист Робин Байрнер в своём "твиттере".

El Partidazo de COPE сообщал, что Неймара уличили в оскорблениях японского защитника провансальцев Хироки Сакаи. Утверждается, что в ходе матча Неймар назвал его китайским дерьмом. Гонсалес в свою очередь назвал бразильца обезьяной.

Напомним, в концовке матча «ПСЖ» — «Марсель» (0:1) команды устроили потасовку, в ходе которой Неймар получил красную карточку за то, что ударил Гонсалеса сзади по голове. Также удалены были ещё несколько футболистов.

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