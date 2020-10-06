Антон Зиньковский близок к переходу в «Краснодар», на него претендовали ещё три клуба

«Краснодар» — фаворит в борьбе за полузащитника «Крыльев Советов» Антона Зиньковского и может закрыть сделку в ближайшее время. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«На Зиньковского претендовали «Химки», «Сочи», «Динамо», но сейчас он ближе всего к переходу в «Краснодар», — сказал источник «Чемпионату».

24-летний Зиньковский сыграл в 13 матчах Футбольной национальной лиги и стал автором пяти забитых мячей.

Полузащитник стал игроком «Крыльев» в январе 2019 года, перейдя из «Чертаново». В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги за самарский клуб он провёл 27 матчей, отдав восемь результативных передач. Согласно данным портала Transfermarkt.de, его трансферная стоимость оценивается в € 2,5 млн.