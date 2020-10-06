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«Ростов» попросил РФС вынести судейство в матче с «Сочи» на рассмотрение комиссии

«Ростов» попросил РФС вынести судейство в матче с «Сочи» на рассмотрение комиссии
Футбол / РПЛ 0

В «Ростове» сообщили об обращении в Российский футбольный союз по итогам матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (2:4).

«Ростов» обратился в РФС. Мы просим, чтобы экспертно-судейская комиссия дала оценку ряду спорных решений арбитров в матче с «Сочи», — заявили в пресс-службе ростовчан корреспонденту «Чемпионата» Максиму Пахомову.

Ранее генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал судейские решения в матче с «Ростовом» (4:2). По его мнению, в работе арбитров «явного беспредела не было».

«Ростов», набрав 17 очков в 10 турах, занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Сочи» (19) располагается на четвёртой строчке.

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