«Ростов» попросил РФС вынести судейство в матче с «Сочи» на рассмотрение комиссии
В «Ростове» сообщили об обращении в Российский футбольный союз по итогам матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (2:4).
«Ростов» обратился в РФС. Мы просим, чтобы экспертно-судейская комиссия дала оценку ряду спорных решений арбитров в матче с «Сочи», — заявили в пресс-службе ростовчан корреспонденту «Чемпионата» Максиму Пахомову.
Ранее генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал судейские решения в матче с «Ростовом» (4:2). По его мнению, в работе арбитров «явного беспредела не было».
«Ростов», набрав 17 очков в 10 турах, занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Сочи» (19) располагается на четвёртой строчке.
Календарь чемпионата России сезона-2020/2021.
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