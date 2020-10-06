Васильев рассказал, как помог российскому защитнику Молчану перейти во французский «Кан»

Бывший генеральный директор «Монако» Вадим Васильев рассказал о своём участии в переходе 20-летнего российского защитника Владислава Молчана из «Енисея» в «Кан».



«История началась достаточно давно. Ещё в начале марта ко мне приехали два агента – Михаил Ершов и Владимир Дейнека. Они оставили хорошее впечатление, вдумчивые ребята. Попросили меня за Влада Молчана – помочь с трансфером в Европу, желательно во Францию.



Начали изучать футболиста, общее мнение было хорошим, но случилась пандемия. В футболе вообще ничего не происходило. Я вернулся к этому вопросу в середине лета и стал серьёзно прорабатывать варианты. Хотя даже с моими связями было непросто. Всё-таки футболиста никто не знает, а Россия не считается рынком, экспортирующим футболистов. Тем более начинающих. Тем не менее клубы из чемпионата Франции рассматривали Молчана, речь могла идти об академии. В итоге получился лучший из возможных вариантов – главная команда «Кана» из Лиги 2. Никто не ждёт, что Молчан сразу окажется в стартовом составе, но он входит в число 22 футболистов основы. Ему дадут время на адаптацию», — сказал Васильев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

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