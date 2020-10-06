«Зенит» объявил о переходе Вендела
Футбольные клубы «Зенит» и «Спортинг» достигли соглашения о переходе бразильского полузащитника Вендела. Контракт с игроком рассчитан до конца сезона-2024/2025.
Как сообщалось, «Зенит» заплатит за игрока € 20 млн. Этот переход стал самым дорогим в летнее трансферное окно в Российской Премьер-Лиге.
Вендел перешёл в «Спортинг» из «Флуминенсе» в 2018 году за € 7,5 млн. В сезоне-2019/2020 бразильский полузащитник принял участие в 28 матчах чемпионата Португалии, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи. В составе «Спортинга» Вендел — обладатель Кубка Португалии сезона-2018/2019.
«Зенит» располагается на первой строчке в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 21 очко. Столько же очков у московского «Спартака».
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