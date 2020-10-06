Васильев: смена тренера хорошо скажется на Головине. «Монако» поборется за выход в ЛЧ

Бывший генеральный директор «Монако» Вадим Васильев высказался о положении российского полузащитника монегасков Александра Головина, а также оценил перспективы подопечных Нико Ковача в нынешнем сезоне.
«Головин чувствует себя хорошо. Хоть мы какое-то время не общались, но я говорил с его агентом Олегом Артёмовым. На мой взгляд, приход нового тренера – это позитивный момент в развитии клуба. Со стороны кажется, что в «Монако» будет больше стабильности. Это должно благоприятно сказаться и на команде, и конкретно на Головине. Интуитивно мне кажется, что этот год позволит Саше прогрессировать.
Мой прогноз на этот сезон? Команда серьёзно поборется за место в Лиге чемпионов. Да, есть Париж. Очень сильный «Ренн», а дальше уже «Монако» и «Лилль», — сказал Васильев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
- 6 октября 2020
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